Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Миннесоты» рассказал, как в команде восприняли новость о возвращении Капризова

Форвард «Миннесоты» рассказал, как в команде восприняли новость о возвращении Капризова
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди поделился мнением о возвращении 25-летнего российского форварда Кирилла Капризова на лёд после травмы.

«Мы очень воодушевлены, что наш лучший игрок возвращается. То, как хорошо он двигается на льду, поражает. Он много работает. Я думаю, все это знают. С этим парнем никогда не возникает вопросов, поэтому мы рады видеть его на льду», — приводит слова Болди официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кирилл Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».

Материалы по теме
Капризов рассказал, питает ли неприязнь к хоккеисту «Виннипега», нанёсшему ему травму
Материалы по теме
В «Миннесоте» не спешат возвращать Капризова. Успеет ли он восстановиться к плей-офф НХЛ?
В «Миннесоте» не спешат возвращать Капризова. Успеет ли он восстановиться к плей-офф НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023