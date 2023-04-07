Форвард «Миннесоты» рассказал, как в команде восприняли новость о возвращении Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди поделился мнением о возвращении 25-летнего российского форварда Кирилла Капризова на лёд после травмы.

«Мы очень воодушевлены, что наш лучший игрок возвращается. То, как хорошо он двигается на льду, поражает. Он много работает. Я думаю, все это знают. С этим парнем никогда не возникает вопросов, поэтому мы рады видеть его на льду», — приводит слова Болди официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кирилл Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».