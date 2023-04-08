Макдэвид назвал условие, при котором сможет войти в число величайших легенд хоккея

Центральный нападающий и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид считает, что победа в Кубке Стэнли является обязательным условием для того, чтобы в будущем его имя стояло в одном ряду с легендами хоккея.

«Я думаю, что самый большой комплимент в этом виде спорта — быть известным как победитель, верно? Вы посмотрите на Сидни Кросби, вы посмотрите на Джонатана Тэйвза, Гретца, всех этих парней, они победители.

Вы должны быть победителем, чтобы быть среди лучших из лучших, и, в конечном счёте, как я уже сказал, именно там я и хочу быть», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

За неделю до конца регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги, набрав в 79 сыгранных матчах 148 (62+86) очков. В нынешней регулярке «Ойлерз» осталось провести три матча.