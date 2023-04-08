Хэкстол — о первом в истории «Сиэтла» выходе в плей-офф: мы не можем довольствоваться этим
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Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол прокомментировал выход своей команды в плей-офф НХЛ уже во второй сезон участия в лиге.
«Мы не можем довольствоваться этим сейчас. Каждый в нашей раздевалке год и 10 месяцев назад был новичком, но мы немного подросли. И мы, вероятно, просто установили небольшой кирпичик традиций, завоевав место в плей-офф.
Когда вы оглядываетесь вокруг и видите хороших людей и качественных игроков НХЛ, которых вы знаете, это придаёт уверенности любому», — приводит слова Хэкстола NHL.com.
На данный момент «Кракен» набрали 96 очков и гарантировали себе уайлд-кард в плей-офф от Западной конференции. Клуб был включён в НХЛ в сезоне-2021/2022. Это будет первый розыгрыш Кубка Стэнли в истории «Сиэтла».
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