«Омские Ястребы» вырвали победу в драматичном матче со «СКА-1946» и вышли в финал МХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» закончился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «СКА-1946» принимал «Омских Ястребов». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).
На 18-й минуте Вячеслав Малов с передачи Александра Фигурина вывел омичей вперёд. На 24-й минуте Даниил Лазутин сравнял счёт. На 31-й минуте Антон Казачёк с передачи Даниила Фесенко вывел «СКА-1946» вперёд. На 37-й минуте Владимир Андреев восстановил равенство — 2:2. Через 77 секунд Даниил Лазутин оформил дубль. «Омские Ястребы» смогли отыграться за 13 секунд до завершения третьего периода. Гол при игре «шесть на пять» забил Вячеслав Малов. Победу гостям в овертайме принесла шайба Никиты Холодилина, забросившего на 62-й минуте.
Таким образом, «Омские Ястребы» выиграли серию со счётом 3-1 и вышли в финал МХЛ. Там омичи встретятся с нижегородской «Чайкой».
- 8 апреля 2023
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