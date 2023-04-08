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«Омские Ястребы» вырвали победу в драматичном матче со «СКА-1946» и вышли в финал МХЛ

«Омские Ястребы» вырвали победу в драматичном матче со «СКА-1946» и вышли в финал МХЛ
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» закончился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «СКА-1946» принимал «Омских Ястребов». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

Olimpbet МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ОТ
Омские Ястребы
Омск
0:1 Малов (Фигурин) – 17:43 (5x5)   1:1 Лазутин (Сапунов, Демидов) – 23:44 (5x5)   1:2 Казачёк (Фесенко) – 30:52 (5x5)   2:2 Андреев (Недопёкин, Романов) – 36:37 (5x5)   3:2 Лазутин (Демидов, Мамаладзе) – 37:54 (5x5)   3:3 Малов (Трикозов, Гуляев) – 59:47 (6x5)   3:4 Холодилин (Трикозов, Гуляев) – 61:37 (5x4)

На 18-й минуте Вячеслав Малов с передачи Александра Фигурина вывел омичей вперёд. На 24-й минуте Даниил Лазутин сравнял счёт. На 31-й минуте Антон Казачёк с передачи Даниила Фесенко вывел «СКА-1946» вперёд. На 37-й минуте Владимир Андреев восстановил равенство — 2:2. Через 77 секунд Даниил Лазутин оформил дубль. «Омские Ястребы» смогли отыграться за 13 секунд до завершения третьего периода. Гол при игре «шесть на пять» забил Вячеслав Малов. Победу гостям в овертайме принесла шайба Никиты Холодилина, забросившего на 62-й минуте.

Таким образом, «Омские Ястребы» выиграли серию со счётом 3-1 и вышли в финал МХЛ. Там омичи встретятся с нижегородской «Чайкой».

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