Форвард «Монреаля» — о хите Овечкина: он превратил меня в крендель. У меня всё болело
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс прокомментировал мощный силовой приём российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата. Форвард «столичных» снёс соперника во время единоборства у борта.
«Он превратил меня в крендель. Я поднялся — и у меня всё болело. Он извинился. Я собирался попросить у него клюшку, если снова выйду против него», — приводит слова Эванса журналист Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
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