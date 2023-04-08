Самсонов: трудно жить, если ты всё время злишься. Я люблю шутить

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о своей любви к шуткам и о вере команды в него.
«Я часто шучу? Люблю шутить. Трудно жить, если ты всё время злишься.
Я чувствую, что тренеры верят в меня. Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас и все остальные верят в меня», — приводит слова Самсонова The Athletic.
Кроме того, российский голкипер рассказал, как в команде отреагировали на его переход. Самсонов сообщил, что в течение пяти минут ему пришёл «шквал текстовых сообщений» от игроков «Торонто». Российский вратарь получил сообщения даже от нападающих Остона Мэттьюса и Митча Марнера.
Напомним, российский голкипер подписал контракт с «Торонто» летом 2022 года. Соглашение с Самсоновым рассчитано до конца текущего сезона. Ранее вратарь три года провёл в «Вашингтон Кэпиталз».
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