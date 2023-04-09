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Ткачук стал вторым за последние 30 лет по очкам в первый сезон за новую команду

Ткачук стал вторым за последние 30 лет по очкам в первый сезон за новую команду
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В Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Строум (Уилсон, Протас) – 28:51 (5x5)   1:1 Вераге (Монтур, Барков) – 30:56 (5x5)   1:2 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 33:47 (5x4)   2:2 Уилсон (Шири, Кузнецов) – 36:05 (5x5)   2:3 Ткачук – 59:00 (5x5)   2:4 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 59:20 (en)

Американский нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук отметился тремя очками в этой встрече. Он отдал передачу на второй гол «Пантерз» на 33-й минуте, а потом заработал два очка, обеспечившие победу гостям, на последней минуте матча.

Тем самым, он стал вторым хоккеистам в списке рекордсменов по количеству очков в первый сезон в новой команде за последние 30 лет.

Список рекордсменов:

1. Теэму Селянне — 132 очка в сезоне 1992/1993 за «Виннипег Джетс»;
2. Мэттью Ткачук — 109 очков в сезоне 2022/2023 за «Флориду Пантерз»;
3. Александр Могильный — 108 очков в сезоне 1995/1996 за «Ванкувер Кэнакс»;
4. Александр Овечкин — 107 очков в сезоне 2005/2006 за «Вашингтон Кэпиталс».

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