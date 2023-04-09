Игорь Шестёркин признан первой звездой матча с «Коламбусом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал российский голкипер Игорь Шестёркин, оформивший шат-аут и совершивший 20 спасений.
Второй звездой стал американский форвард Крис Крайдер, записавший в свой актив заброшенную шайбу. Третья звезда — Мика Зибанеджад, отличившийся двумя результативными передачами.
Напомним, форвард Владимир Тарасенко по ходу матча отметился результативной передачей.
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