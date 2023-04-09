Сорокин вышел на третье место по количеству шат-аутов в истории «Айлендерс»
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Этой ночью в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «островитян».
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил все 27 бросков и был признан первой звездой матча. 27-летний вратарь оформил свой 16-й шат-аут в карьере в свитере «Айлендерс» и вышел на третье место по количеству матчей «на ноль» в истории франшизы (с сезона-1972/1973), сравнявшись с Риком Дипьетро.
Первое место по количеству шат-аутов в истории «островитян» занимает Гленн Реш (25). За ним следует Билли Смит (22).
Также в этом матче Сорокин установил ещё одно достижение. Он стал пятым вратарём в истории «Айлендерс», одержавшим 30 побед в одном регулярном чемпионате.
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