«Бостон» установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

«Бостон Брюинз» установил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству побед за один сезон.

В минувшем матче «Бостон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:3. Эта победа стала 63-й в регулярном чемпионате, что стало рекордом лиги.

«Бостон» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 131 очко. Ближайшего преследователя в лице «Каролины Харрикейнс» команда опережает на 22 очка.

Напомним «Бостон» одержал шестую победу подряд. «Филадельфия», в свою очередь, продлила серию поражений до семи матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 12 апреля.