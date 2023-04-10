«Бостон» установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон
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«Бостон Брюинз» установил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству побед за один сезон.
В минувшем матче «Бостон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:3. Эта победа стала 63-й в регулярном чемпионате, что стало рекордом лиги.
«Бостон» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 131 очко. Ближайшего преследователя в лице «Каролины Харрикейнс» команда опережает на 22 очка.
Напомним «Бостон» одержал шестую победу подряд. «Филадельфия», в свою очередь, продлила серию поражений до семи матчей.
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 12 апреля.
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