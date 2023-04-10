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«Колорадо» установил рекорд клуба по количеству гостевых побед подряд

«Колорадо» установил рекорд клуба по количеству гостевых побед подряд
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«Колорадо Эвеланш» в матче с «Анахайм Дакс» одержал 10-ю гостевую победу подряд. Как сообщает твиттер StatsCentre, по этому показателю «лавины» установили рекорд клуба. В сезоне-2019/2020 у «Колорадо» было девять таких побед.

Клуб из Денвера располагается на третьей строчке Западной конференции, набрав 104 очка после 79 матчей. У подопечных Джареда Беднара в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги осталось три матча — с «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс» дома, с «Нэшвилл Предаторз» в гостях.

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

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