Пастрняк забросил 60 шайб в регулярке, только Эспозито забивал за «Бостон» в сезоне больше
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Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».
На счету 26-летнего нападающего теперь 60 заброшенных шайб в нынешнем сезоне НХЛ. В истории «Брюинз» только Фил Эспозито забивал в одном сезоне больше, сообщает «твиттер» StatsCentre. В сезоне-1974/1975 Эспозито забил 61 гол, в сезоне-1971/1972 — 66, в сезоне-1973/1974 — 68. Рекорд «Бостона» был установлен в сезоне-1970/1971, когда Фил забросил 76 шайб.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
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