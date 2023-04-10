Пастрняк забросил 60 шайб в регулярке, только Эспозито забивал за «Бостон» в сезоне больше

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

На счету 26-летнего нападающего теперь 60 заброшенных шайб в нынешнем сезоне НХЛ. В истории «Брюинз» только Фил Эспозито забивал в одном сезоне больше, сообщает «твиттер» StatsCentre. В сезоне-1974/1975 Эспозито забил 61 гол, в сезоне-1971/1972 — 66, в сезоне-1973/1974 — 68. Рекорд «Бостона» был установлен в сезоне-1970/1971, когда Фил забросил 76 шайб.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.