Светлов рассказал об отменённом голе форварда «Ак Барса» Сафонова в ворота «Авангарда»

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов прокомментировал отменённый гол форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова в ворота «Авангарда» в конце третьего периода пятого матча (3:2 ОТ).

«Показалось, что Казань очень хорошо изучила Демченко, в «Ак Барсе» опытный тренер вратарей, который, видимо, подсказал детали. Голкипер Омска выдал хороший сезон, но Казань увидела, что он много играет низко, и старалась бросать верхом — через экран на пятачке. Думаю, не случайно в последнем матче обе шайбы в ворота Демченко были заброшены «парашютами», которые запускали защитники от синей линии.

Для меня стала сюрпризом и функциональная форма Казани. Были опасения, что после трёх полётов во Владивосток за месяц команда может просесть. Но этого не произошло. А теперь вопрос вообще неактуален — перед финалом у «Ак Барса» есть минимум неделя на перезагрузку. Думается, опытный тренерский штаб клуба использует её на максимум.

Отмененный гол Сафонова в ворота Омска на последних минутах? Очень тонкий эпизод. На мой взгляд, любое решение судей вызвало бы вопросы. Если учесть, что в третьем периоде был другой спорный момент — с отменой гола омского защитника Чистякова, то арбитры приняли компромиссное решение», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

На 17-й минуте третьего периода форвард «Ак Барса» Илья Сафонов забросил шайбу в ворота голкипера «ястребов» Василия Демченко. Судьи изначально взятие ворот засчитали. Однако после видеопросмотра главные арбитры матча Алексей Раводин и Сергей Беляев шайбу отменили из-за блокировки вратаря.