Судья Иванюк: в овертайме у «Ак Барса» была подножка, в итоге это привело к краху Омска

Судья международной категории Александр Иванюк оценил судейство в пятом матче финальной серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» (4-1).

«Мне непонятно, почему после отменённого гола «Ак Барса» не удалили хоккеиста казанской команды. Раньше в правилах было чётко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему даётся за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают, и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому.

Игрока «Ак Барса» толкал на ворота соперник? Его никто не толкал, игрок «Ак Барса» сам въехал в ворота. Судьи посмотрели этот момент и увидели физический контакт с голкипером, поэтому отменили гол.

Эпизод в овертайме? Моё мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошёл подбирать свою клюшку. Я считаю, что была подножка, однако её почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами, и непонятно, видел его судья или нет. Хотя в итоге этот эпизод привёл к краху для «Авангарда»: «Ак Барс» забил гол и омская команда вылетела из плей-офф», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».

«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.

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