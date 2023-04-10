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Бабаев — о выступлении «Авангарда» в плей-офф КХЛ: удивлён и разочарован

Бабаев — о выступлении «Авангарда» в плей-офф КХЛ: удивлён и разочарован
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Хоккейный агент Шуми Бабаев подвёл итог выступлению «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

«Я удивлён и разочарован. Понятно, что у меня игроки и в «Авангарде», и в «Ак Барсе». Хочу видеть хороший хоккей, чтобы мои хоккеисты лучше играли в плей-офф; понимаю, что потенциал у Омска был гораздо выше. Лично я ждал семь игр в серии, и уже в седьмой встрече было бы более интересно и честно решить исход противостояния. Для Казани честно и нормально выиграть 4-1, они очень грамотно сыграли и заслуженно победили.

Пусть в омском клубе разбираются, кто виноват: тренеры или игроки. Это, повторюсь, работа других людей. Если бы я болел за Омск, то я был бы недоволен результатом. Они могли выиграть в этом году Кубок Гагарина. Состав был хороший, ребята могли. Тренеру не хватило опыта, это ясно. По потенциалу состав сильный и способный бороться за первое место. Причём с лучшей стороны выделялись и легионеры, и российские ребята», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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