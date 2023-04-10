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Агент Толчинского и Ткачёва: сначала будем определяться между НХЛ и Омском

Агент Толчинского и Ткачёва: сначала будем определяться между НХЛ и Омском
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о будущем своих клиентов — Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва.

«У них у обоих в мыслях была НХЛ, поэтому нужно будет решить, что с этим делаем. Кроме того, надо посмотреть, кто будет главным тренером «Авангарда».

Будем ли рассматривать предложения от других клубов КХЛ? Пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и Омском, а потом, исходя из ситуации, начнём подключать другие команды, если нас что-то не устроит. Каждому игроку всё равно нужен тренер, чтобы проводить хорошие сезоны. Оба парня – и Толчинский, и Ткачёв – провели очень хороший сезон. Я доволен их сезоном, у меня нет ни одной претензии и вопроса. Сергей и Владимир сделали максимум, что могли, бились до конца. Так что посмотрим, кто будет новым тренером в «Авангарде», какое поступит предложение. Будем дальше двигаться», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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