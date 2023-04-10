Бабаев: я в рабочих отношениях с клубом «Авангард», с Крыловым нет никаких отношений

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о взаимоотношениях с председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.

«Я с клубом «Авангард» в рабочих отношениях. С Крыловым у меня нет никаких отношений. Ни я, ни он не пытаемся связаться друг с другом. Есть определённые люди, которые должны решать эти вопросы. Это не дело председателя совета директоров клуба — вести переговоры с агентами. Поэтому у меня никаких отношений с ним нет, у меня есть рабочие отношения с клубом. Причём с определёнными людьми разные отношения. От этого будет завесить качество и итог переговоров. От того, кто и как с их стороны будет их вести», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.