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Защитник «Авангарда» Сведберг оштрафован за применение физической силы в адрес судьи

Защитник «Авангарда» Сведберг оштрафован за применение физической силы в адрес судьи
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Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг оштрафован за применение физической силы в адрес судьи в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Виктора Сведберга по п.1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, на 17-й минуте встречи после эпизода с отменённой шайбой хозяев в ворота омичей защитник «Авангарда» Виктор Сведберг нанёс несколько ударов по лежачему игроку «Ак Барса» Илье Сафонову. По итогам момента игрок обороны гостей получил дисциплинарный штраф до конца матча.

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