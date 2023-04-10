«Был восстановлен статус-кво». Терещенко — о судействе в 5-м матче «Ак Барс» — «Авангард»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко подвёл итог серии «Ак Барс» — «Авангард» (4-1) и рассказал о судействе в пятом матче.
«Сама игра была хорошая, держала в напряжении. И достаточно интересно было наблюдать за этой серией. Я уже не раз говорил, что с приходом Зинэтулы Хайдяровича «Ак Барс» стал одним из фаворитов КХЛ. Поэтому мы видим их в финале. Они вышли туда заслуженно, прекрасная победа. «Авангард», ведя 2:0, упускает победу, причём во второй раз за эту серию. В Омске они вели с таким же счётом и тоже уступили таким образом.
Что касается эпизодов с судейством, то, на мой взгляд, здесь был восстановлен статус-кво. Сначала в одни ворота не засчитали, потом в другие — тут всё поровну. Сейчас смысла это обсуждать нет, игра завершилась. С этим пусть разбираются судьи в специальных комнатах», — цитирует Терещенко RT.
«Ак Барс» сыграет в финале Кубка Гагарина впервые за пять лет. Соперником казанского клуба в решающей серии станет победитель пары СКА – ЦСКА.
- 10 апреля 2023
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