В матче между «Бостоном» и «Флайерз» произошла яркая драка. Судьи едва растащили игроков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз» произошла яркая драка.

На 49-й минуте канадский нападающий «лётчиков» Николя Делорье и его соотечественник из стана «мишек» Эй Джей Грир сбросили перчатки. К тому моменту «Филадельфия» проигрывала со счётом 2:4. Соперники обменялись большим количеством сильных ударов, попадая друг другу в том числе и по лицам. В итоге, когда Делорье зажал Грира у бортика, в поединок вмешались судьи. Арбитры с трудом оттащили игроков друг от друга. В итоге и Делорье, и Грир получили по пять минут штрафа.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Отметим, что для Делорье эта драка стала уже 14-й в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.