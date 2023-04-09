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Два россиянина — в списке главных разочарований своих команд НХЛ по версии The Athletic

Два российских игрока попали в список главных разочарований в составах своих команд Национальной хоккейной лиги по версии The Athletic. В топе учитывались клубы, в которых хоккеисты начинали свой сезон.

В списке оказались экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов и бывший форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов.

Отметим, что в список попали не только хоккеисты, но и какие-то определённые аспекты игры.

Весь топ:

«Анахайм Дакс»: Йон Клингберг;

«Аризона Койотс»: Натан Смит;

«Бостон Брюинз»: Крэйг Смит;

«Баффало Сэйбрз»: вратари;

«Калгари Флэймз»: Джонатан Юбердо;

«Каролина Харрикейнз»: Теуво Терявяйнен;

«Чикаго Блэкхоукс»: Патрик Кейн;

«Колорадо Эвеланш»: здоровье Габриэля Ландескога;

«Коламбус Блю Джекетс»: Элвис Мерзликин;

«Даллас Старз»: Денис Гурьянов;

«Детройт Ред Уингз»: Бен Шьяро;

«Эдмонтон Ойлерз»: Джек Кэмпбелл;

«Флорида Пантерз»: Аарон Экблад;

«Лос-Анджелес Кингз»: бывшие вратари;

«Миннесота Уайлд»: Джордан Гринвей;

«Монреаль Канадиенс»: Джоэль Эдмундсон;

«Нэшвилл Предаторз»: Филип Форсберг;

«Нью-Джерси Дэвилз»: Маккензи Блэквуд;

«Нью-Йорк Айлендерс»: большинство;

«Нью-Йорк Рейнджерс»: Виталий Кравцов;

«Оттава Сенаторз»: вратари;

«Филадельфия Флайерз»: Трэвис Санхайм;

«Питтсбург Пингвингз»: классическая третья тройка атаки;

«Сан-Хосе Шаркс»: вратари;

«Сиэтл Кракен»: большинство;

«Сент-Луис Блюз»: защита;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: меньшинство;

«Торонто Мэйпл Лифс»: Мэтт Мюррей;

«Ванкувер Кэнакс»: Оливер Экман-Ларссон;

«Вегас Голден Найтс»: здоровье Марка Стоуна;

«Вашингтон Кэпиталз»: здоровье;

«Виннипег Джетс»: всё, что произошло с января.