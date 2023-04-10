Пастрняк — о 60 шайбах в сезоне: много лет назад Маршан сказал мне одну великую вещь…

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался об отметке в 60 заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате НХЛ, которая покорилась ему впервые в карьере.
Напомним, в истории «Брюинз» только Фил Эспозито забивал в одном сезоне больше. В сезоне-1974/1975 Эспозито забил 61 гол, в сезоне-1971/1972 — 66, в сезоне-1973/1974 — 68. Рекорд «Бостона» был установлен в сезоне-1970/1971, когда Фил забросил 76 шайб.
«Есть одна великая вещь, которую мне много много лет назад, когда я был молодым, сказал Брэд Маршан. Он сказал: «Ты должен всегда нацеливаться на 10 голов больше того числа, которое ты думаешь, что сможешь забить». Так что я нацеливался на 60, особо не веря в то, что однажды смогу это сделать», — сказал Пастрняк в интервью NHL.com.
- 10 апреля 2023
-
19:44
-
19:20
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:17
-
18:10
-
17:50
-
17:37
-
17:28
-
17:03
-
16:32
-
16:30
-
16:19
-
15:50
-
15:32
-
15:20
-
15:04
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:06
-
13:36
-
13:14
-
13:07
-
12:34
-
12:27
-
12:09
-
12:00
-
11:44
-
11:34
-
11:25
-
11:16
-
11:14
-
11:05