Пастрняк — о 60 шайбах в сезоне: много лет назад Маршан сказал мне одну великую вещь…

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался об отметке в 60 заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате НХЛ, которая покорилась ему впервые в карьере.

Напомним, в истории «Брюинз» только Фил Эспозито забивал в одном сезоне больше. В сезоне-1974/1975 Эспозито забил 61 гол, в сезоне-1971/1972 — 66, в сезоне-1973/1974 — 68. Рекорд «Бостона» был установлен в сезоне-1970/1971, когда Фил забросил 76 шайб.

«Есть одна великая вещь, которую мне много много лет назад, когда я был молодым, сказал Брэд Маршан. Он сказал: «Ты должен всегда нацеливаться на 10 голов больше того числа, которое ты думаешь, что сможешь забить». Так что я нацеливался на 60, особо не веря в то, что однажды смогу это сделать», — сказал Пастрняк в интервью NHL.com.