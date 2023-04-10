С. Фёдоров — о серии со СКА: КХЛ — лучшая лига, что мы имеем

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в пятом матче серии финала Запада со СКА (7:3, 3-2).
«Преображение Окулова в матчах со СКА? Думаю, это не момент в его нынешнем сезоне или в этих сериях. Он острый нападающий, у него достаточно мастерства забивать в каждой встрече. Какие-то тяжёлые моменты с ним пережили, дали ему уверенность, чтобы он особо не заморачивался, если шайба не идёт в ворота. И длиннее серии я видел, и очень крутых игроков, но не в этой лиге. Рад за Костю, который набирает форму голеадора и забивает важные голы, что он преодолел этот кризис.
Серия СКА — ЦСКА на уровне лучших образцов НХЛ? По скорости — согласен, а так не скажу, что вижу много НХЛ здесь. Потому что КХЛ — лучшая лига, что мы имеем, играют две ведущие команды в лиге и показывают искромётный, быстрый хоккей. Видно мастерство. Сложно сравнивать, но в плане голов, скоростей, разыгрывания лишнего мы где-то на районе», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2023
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