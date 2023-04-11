Сорокин пропустил три шайбы в первом периоде матча с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу столичного клуба. В составе хозяев отличились Дилан Строум, Расмус Сандин и Крэйг Смит. Отметим, ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин.
Напомним, в составе «Вашингтона» отсутствует российский нападающий Александр Овечкин, который пропускает матч из-за травмы.
На данный момент «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 77 очков. «Айлендерс», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 91 очко.
- 11 апреля 2023
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:29
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:53
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:20
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:17
-
18:10
-
17:50
-
17:37