Сорокин пропустил три шайбы в первом периоде матча с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу столичного клуба. В составе хозяев отличились Дилан Строум, Расмус Сандин и Крэйг Смит. Отметим, ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин.

Напомним, в составе «Вашингтона» отсутствует российский нападающий Александр Овечкин, который пропускает матч из-за травмы.

На данный момент «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 77 очков. «Айлендерс», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 91 очко.