Форвард СКА Хайруллин завершил матч с ЦСКА с полезностью «-6». Это антирекорд плей-офф КХЛ

Российский нападающий СКА Марат Хайруллин установил антирекорд плей-офф Континентальной хоккейной лиги по показателю полезности в пятом матче серии финала Запада со СКА.

Хоккеист заработал коэффициент «-6».

Отметим, что в нынешнем плей-офф Хайруллин принял участие в 15 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 14 очков при общем показателе полезности «0». В серии с ЦСКА форвард отметился лишь 1 (0+1) баллом.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).