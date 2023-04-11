Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Хайруллин завершил матч с ЦСКА с полезностью «-6». Это антирекорд плей-офф КХЛ

Форвард СКА Хайруллин завершил матч с ЦСКА с полезностью «-6». Это антирекорд плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий СКА Марат Хайруллин установил антирекорд плей-офф Континентальной хоккейной лиги по показателю полезности в пятом матче серии финала Запада со СКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 7
ЦСКА
Москва
1:0 Никишин (Фальковский, Волков) – 06:51 (5x5)   2:0 Галимов (Прохоркин, Камалов) – 07:28 (5x5)   2:1 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 12:42 (5x5)   2:2 Григоренко (Мамин, Соркин) – 13:35 (5x5)   2:3 Григоренко (Слепышев, Макаров) – 32:45 (5x5)   2:4 Окулов (Плотников, Провольнев) – 46:08 (5x5)   2:5 Мамин (Григоренко, Нестеров) – 51:38 (5x5)   3:5 Волков (Бардаков, Прохоркин) – 54:14 (6x5)   3:6 Григоренко (Мамин, Классон) – 54:28 (en)   3:7 Окулов – 58:27 (en)

Хоккеист заработал коэффициент «-6».

Отметим, что в нынешнем плей-офф Хайруллин принял участие в 15 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 14 очков при общем показателе полезности «0». В серии с ЦСКА форвард отметился лишь 1 (0+1) баллом.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).

Материалы по теме
Видео
ЦСКА, отыгравшись с 0:2, крупно победил СКА и вышел вперёд в серии. У Григоренко хет-трик
Материалы по теме
Видео
Хоккеисты ЦСКА и СКА устроили массовую драку после финальной сирены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023