Форвард СКА Хайруллин завершил матч с ЦСКА с полезностью «-6». Это антирекорд плей-офф КХЛ
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Российский нападающий СКА Марат Хайруллин установил антирекорд плей-офф Континентальной хоккейной лиги по показателю полезности в пятом матче серии финала Запада со СКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 7
ЦСКА
Москва
1:0 Никишин (Фальковский, Волков) – 06:51 (5x5) 2:0 Галимов (Прохоркин, Камалов) – 07:28 (5x5) 2:1 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 12:42 (5x5) 2:2 Григоренко (Мамин, Соркин) – 13:35 (5x5) 2:3 Григоренко (Слепышев, Макаров) – 32:45 (5x5) 2:4 Окулов (Плотников, Провольнев) – 46:08 (5x5) 2:5 Мамин (Григоренко, Нестеров) – 51:38 (5x5) 3:5 Волков (Бардаков, Прохоркин) – 54:14 (6x5) 3:6 Григоренко (Мамин, Классон) – 54:28 (en) 3:7 Окулов – 58:27 (en)
Хоккеист заработал коэффициент «-6».
Отметим, что в нынешнем плей-офф Хайруллин принял участие в 15 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 14 очков при общем показателе полезности «0». В серии с ЦСКА форвард отметился лишь 1 (0+1) баллом.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).
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