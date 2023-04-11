Главный тренер «Рейнджерс» оценил достижение Панариным и Зибанеджадом 90 очков в сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал достижение Артемием Панариным и Микой Зибанеджадом 90 очков в сезоне.

«Я думаю, это потрясающе. У них у обоих был действительно хороший сезон для нас. Каждый раз, когда у вас есть ребята, которые набирают такое количество очков, это здорово для команды», — приводит слова Галлана Lohud.

Напомним, на счету Панарина 91 (28+63) результативный балл. Таким образом, нападающий повторил достижение легенд «Рейнджерс» Марка Мессье и Жана Рателля, став третьим игроком в истории клуба, проведшим не менее трёх сезонов с 90+ очками. Панарин доходил до отметки в 90 баллов в сезонах-2019/2020 (95 в 69 матчах) и 2021/2022 (96 в 75 встречах).

На счету Зибанеджада 39 голов и 51 результативная передача.

Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).