Главный тренер «Рейнджерс» оценил достижение Панариным и Зибанеджадом 90 очков в сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал достижение Артемием Панариным и Микой Зибанеджадом 90 очков в сезоне.
«Я думаю, это потрясающе. У них у обоих был действительно хороший сезон для нас. Каждый раз, когда у вас есть ребята, которые набирают такое количество очков, это здорово для команды», — приводит слова Галлана Lohud.
Напомним, на счету Панарина 91 (28+63) результативный балл. Таким образом, нападающий повторил достижение легенд «Рейнджерс» Марка Мессье и Жана Рателля, став третьим игроком в истории клуба, проведшим не менее трёх сезонов с 90+ очками. Панарин доходил до отметки в 90 баллов в сезонах-2019/2020 (95 в 69 матчах) и 2021/2022 (96 в 75 встречах).
На счету Зибанеджада 39 голов и 51 результативная передача.
Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
- 11 апреля 2023
-
21:44
-
21:33
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:41
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:19
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:22
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:17
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:21
-
16:09
-
15:55
-
15:44
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
14:56
-
14:46
-
14:35
-
14:02
-
13:53