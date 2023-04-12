«Бостон» набрали больше всего очков в регулярке в истории НХЛ
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В Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и окончилась победой хозяев льда со счётом 5:2.
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
77 : 86
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 14, Ривз - 10, Шрёдер - 10, Хатимура - 9, Бисли - 5, Браун - 2, Расселл - 2, Бамба, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Конли - 14, Андерсон - 12, Александер-Уолкер - 11, Принс - 11, Ноуэлл - 9, Эдвардс - 5, Гарза, Гобер, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Риверс, Рид
Благодаря этой победе «Бостон» достиг отметки в 133 очка в регулярном сезоне за 81 игру. Это лучший результат в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал «Монреалю Канадиенс», который отметился 132-я очками за 80 игр в сезоне 1976/1977. Затем команда взяла Кубок Стэнли, проиграв всего два матча во всём плей-офф.
«Брюинз» — шестикратные обладатели Кубка Стэнли, последний раз они выигрывали лигу в сезоне 2010/2011. У «Бостона» осталась последняя игра регулярного сезона — с «Монреалем» в гостях.
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