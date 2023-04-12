«Бостон» набрали больше всего очков в регулярке в истории НХЛ

В Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и окончилась победой хозяев льда со счётом 5:2.

Благодаря этой победе «Бостон» достиг отметки в 133 очка в регулярном сезоне за 81 игру. Это лучший результат в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал «Монреалю Канадиенс», который отметился 132-я очками за 80 игр в сезоне 1976/1977. Затем команда взяла Кубок Стэнли, проиграв всего два матча во всём плей-офф.

«Брюинз» — шестикратные обладатели Кубка Стэнли, последний раз они выигрывали лигу в сезоне 2010/2011. У «Бостона» осталась последняя игра регулярного сезона — с «Монреалем» в гостях.