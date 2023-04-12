«Флорида» вышла в плей-офф НХЛ. Осталось определить последнего участника Кубка Стэнли

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

После завершения этого матча седьмым участником плей-офф НХЛ от Восточной конференции стала «Флорида Пантерз» (92 очка в 81 матче). Теперь на Востоке НХЛ осталось определить последнего участника розыгрыша Кубка Стэнли. На это место претендуют две команды — «Нью-Йорк Айлендерс» (91 очко в 81 матче) и сам «Питтсбург» (90 очков в 81 матче).

Завтра, 13 апреля, «Айлендерс» на домашнем льду примут «Монреаль Канадиенс». Если в этом матче «островитяне» не проиграют в основное время, то они и выйдут в плей-офф НХЛ, так как в случае равенства очков с «Питтсбургом» команда Лэйна Ламберта будет располагаться выше по дополнительным показателям.