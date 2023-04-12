Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» вышла в плей-офф НХЛ. Осталось определить последнего участника Кубка Стэнли

«Флорида» вышла в плей-офф НХЛ. Осталось определить последнего участника Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

После завершения этого матча седьмым участником плей-офф НХЛ от Восточной конференции стала «Флорида Пантерз» (92 очка в 81 матче). Теперь на Востоке НХЛ осталось определить последнего участника розыгрыша Кубка Стэнли. На это место претендуют две команды — «Нью-Йорк Айлендерс» (91 очко в 81 матче) и сам «Питтсбург» (90 очков в 81 матче).

Завтра, 13 апреля, «Айлендерс» на домашнем льду примут «Монреаль Канадиенс». Если в этом матче «островитяне» не проиграют в основное время, то они и выйдут в плей-офф НХЛ, так как в случае равенства очков с «Питтсбургом» команда Лэйна Ламберта будет располагаться выше по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Российские звёзды рубятся за последние путёвки в плей-офф. Все интриги конца регулярки НХЛ
Российские звёзды рубятся за последние путёвки в плей-офф. Все интриги конца регулярки НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023