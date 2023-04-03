Российские звёзды рубятся за последние путёвки в плей-офф. Все интриги конца регулярки НХЛ

9 из 16 участников Кубка Стэнли уже определены, но реальная борьба идёт всего за четыре места.

Ровно 11 дней остаётся до конца регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023. 14 апреля ознаменуется завершением семимесячного марафона, в течение которого североамериканские команды бились за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли и пытались определить посев на самую важную часть сезона. Представляем расклады на финиш гладкого чемпионата и фиксируем пары первого раунда Кубка Стэнли по состоянию на данный момент.

Восточная конференция

Что уже решено

Проводящий феноменальный регулярный чемпионат «Бостон Брюинз» уже в статусе свежеиспечённого обладателя Кубка Президента минувшей ночью одержал 60-ю победу в гладкой части сезона. Команда Джона Монтгомери заняла убедительное первое место не только в своей конференции, но и во всей лиге, и теперь ждёт определения своего соперника по стартовому раунду плей-офф.

Вообще, на Востоке уже определены шесть соискателей главного трофея НХЛ. Помимо вышеупомянутых «Брюинз», кубковое продолжение сезона себе также гарантировали «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона. И на текущий момент одна пара плей-офф уже даже определена. Второй год подряд «Торонто» и «Тампа» в стартовом раунде Кубка Стэнли сразятся между собой. Команды обеспечили себе места в топ-3 Атлантического дивизиона (уже выигранного «Бостоном»), поэтому сыграют друг с другом в первом раунде.

Андрей Василевский Фото: AP/TASS

В прошлом сезоне они встречались на этой же стадии плей-офф, и тогда победу одержала «Тампа» (4-3). Причём седьмой матч «Лайтнинг» выиграли на домашнем льду «Мэйпл Лифс». Если в этом году серия снова дойдёт до решающей встречи, она, как и год назад, почти наверняка состоится на льду «кленовых листьев». По крайней мере, отрыв «Торонто» от «Тампы» в турнирной таблице составляет четыре очка, при этом у «Мэйпл Лифс» также есть матч в запасе относительно соперника по дивизиону.

Что осталось решить

Ночной провал «Нью-Джерси» в матче с «Виннипегом» (1:6) значительно снизил накал интриги в борьбе за победу в Столичном дивизионе. Теперь «Каролина» опережает «дьяволов» на три очка, имеет матч в запасе и заодно на данный момент опережает ближайшего преследователя по дополнительным показателям.

В свою очередь, «Дэвилз» на те же три очка опережают «Рейнджерс» в борьбе за второе место в дивизионе, которое даёт преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. Учитывая календарь оставшихся матчей, вряд ли до конца регулярки команды изменят своё положение в таблице.

На оставшиеся два места в плей-офф формально ещё претендуют семь команд, включая даже «Вашингтон Кэпиталз», проигравший семь из последних восьми матчей. На деле же реальная борьба за попадание в кубковую восьмёрку разворачивается в лучшем случае между четырьмя коллективами — «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сэйбрз».

Позиция Команда Игры Очки WC1 «Айлендерс» 78 87 WC2 «Питтсбург» 77 86 9 «Флорида» 77 85 10 «Баффало» 75 81 11 «Оттава» 77 80 12 «Детройт» 76 77 13 «Вашингтон» 77 77

Сегодняшняя победа «Питтсбурга» над «Филадельфией Флайерз» (4:2) вернула команду Майка Салливана на второе место в зоне уайлд-кард. Но отрыв «Питтсбурга» от «Флориды» составляет всего одно очко. При этом сами «пингвины» отстают от «Айлендерс» на одно очко и имеют матч в запасе относительно «островитян».

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

Уайлд-кард-позиции распределяются в НХЛ по общему количеству набранных очков вне привязки к дивизионам. Вмешаться в борьбу «островитян», «пингвинов» и «пантер» за два места в плей-офф в теории ещё может «Баффало», но для этого «клинкам», сыгравшим на два и даже на три матча меньше своих соперников, нужно одерживать как минимум две победы в этих «запасных» встречах. Остальные три команды в ближайшие несколько дней будут постепенно утрачивать даже математические шансы на плей-офф.

Пары плей-офф на Востоке на данный момент

«Бостон» — «Питтсбург»

«Каролина» — «Айлендерс»

«Торонто» — «Тампа-Бэй» (пара определена, но могут поменяться местами)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

Западная конференция

Что уже решено

Благодаря сегодняшней победе над «Ванкувер Кэнакс» (4:1) «Лос-Анджелес Кингз» стал третьей командой на Западе НХЛ, обеспечившей выход в плей-офф. Ранее участие в розыгрыше Кубка Стэнли себе гарантировали «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Любопытно, что все три команды представляют Тихоокеанский дивизион.

Теперь этим клубам необходимо расставиться внутри тройки, чтобы определить кто займёт второе и третье места в дивизионе и сыграет в первом раунде плей-офф между собой, а кто выиграет Пасифик и будет ждать соперника из зоны уайлд-кард.

Что осталось решить

На самом деле, в Центральном дивизионе наблюдается схожая ситуация. Три команды, которые напрямую выйдут в плей-офф из этой восьмёрки, фактически определены. Просто на данный момент ни «Миннесота Уайлд», ни «Колорадо Эвеланш», ни «Даллас Старз» ещё математически не решили поставленную задачу. Но это не более чем вопрос времени, ведь их отрыв от четвёртого места в дивизионе, которое занимает «Виннипег Джетс», составляет восемь и семь очков соответственно.

В свою очередь, «реактивщики» ведут отчаянную борьбу за попадание в зону уайлд-кард. Главным соперником «Джетс» здесь является «Калгари Флэймз». Ещё неделю назад «Калгари» выглядел почти безнадёжным аутсайдером в этом сражении, но команда Дэррила Саттера совершила впечатляющий рывок, выиграла четыре матча подряд и вернулась в кубковую гонку. Неделю назад расстояние до «Виннипега», который в зоне плей-офф, составляло шесть очков, сейчас — всего два.

Никита Задоров Фото: AP/TASS

В сражении за плей-офф остаётся и «Нэшвилл Предаторз», у которого положение в таблице напоминает «Баффало». «Хищники» отстают от «Виннипега» и «Калгари» в таблице, но имеют два матча в запасе, победы в них могут сильно изменить положение вещей. Не может чувствовать себя спокойно и «Сиэтл Кракен», занимающий сейчас первое место в зоне уайлд-кард. У них ситуация, обратная «Нэшвиллу» Поражения в тех матчах, которые сейчас у них есть в запасе, могут свести на нет всю работу, которую последний новичок НХЛ проделал в течение всего сезона.

Позиция Команда Игры Очки WC1 «Сиэтл» 75 90 WC2 «Виннипег» 77 89 9 «Калгари» 77 87 10 «Нэшвилл» 75 84

Пары плей-офф на Западе на данный момент

«Вегас» — «Виннипег»

«Миннесота» — «Сиэтл»

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

«Колорадо» — «Даллас».