Линус Улльмарк повторил достижение голкипера «Бостона» 40-летней давности

В Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и окончилась победой хозяев льда со счётом 5:2.
С первых минут ворота «Бостона» в этом матче защищал шведский вратарь Линус Улльмарк. 29-летний голкипер провёл на льду 50 минут, за которые отразил 19 бросков по воротам, после чего уступил место в воротах Джереми Свейману. Во время нахождения Улльмарка на льду «Брюинз» забросили третью шайбу в матче, поэтому итоговая победа в игре была записана на счёта Линуса.
Благодаря этому шведский голкипер достиг отметки в 40 побед в нынешнем сезоне НХЛ, став всего вторым вратарём в истории «Бостона» с подобным достижением. 40 лет назад в сезоне-1982/1983 Пит Питерс также одержал 40 побед в регулярке НХЛ.
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