Маршан — о первой шайбе за 17 игр: над этим стоит посмеяться

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал свой гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл этой ночью.
«Бостон» победил 5:2, а эта шайба стала первой для Маршана с 9 марта (за 17 последних матчей).
«Наверное над этим стоит посмеяться. Это одна из таких вещей. Я думаю, что это расстраивает, но потом доходит до той точки, когда становится просто смешно. У меня гораздо большие ожидания (от себя. — Прим. «Чемпионата»), но в то же время мы выигрываем много матчей, и получаем удовольствие от этого», — приводит слова Маршана NHL.com.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Брэд Маршан сыграл в 72-х матчах, в которых набрал 66 (21+45) очков при показателе полезности «+28» и среднем игровом времени 18:32.
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