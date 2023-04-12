Макдэвид — первый игрок в истории НХЛ с тремя сериями из 15+ игр с очками в одном сезоне

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости в овертайме со счётом 2:1.
Лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этом матче результативной передачей.
Таким образом, эта игра стала уже 15-й для Макдэвида подряд с набранными очками. Это уже третья подобная серия для лучшего бомбардира регулярки в этом сезоне. Ранее аналогичное достижение не удавалось никому.
Всего в карьере Макдэвида это уже пятая серия из 15 и более игр подряд с набранными очками. По этому показателю он вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Петером Штястны. На втором месте по этому показателю находится Марио Лемье (7 подобных серий). Абсолютным лидером является легендарный Уэйн Гретцки (19 серий из 15+ очковых игр подряд).
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