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Главный тренер «Виннипега» прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Виннипега» прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Миннесотой Уайлд» (3:1), которая гарантировала канадскому клубу участие в плей-офф.

«Я знаю, что люди какое-то время списывали нас со счетов. Мы просто боролись. Каждая команда, которая пробивается в плей-офф на этом этапе сезона… ей приходится преодолевать трудности. Тебе нужно преодолеть некоторые сомнения, и всё будет хорошо. Это всё часть нашей работы, но, опять же, поставьте нашим игрокам максимальные оценки, потому что они оставались сосредоточенными на задаче, которую мы должны были выполнить, от игры к игре, чтобы вывести нас в плей-офф», — приводит слова Боунесса NHL.com.

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