Крикунов — о Гашеке: пусть вернёт деньги, которые получал в России, если он так озлоблен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал неоднократную критику от бывшего голкипера Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.
«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нём, и всё равно так обозлён. Ну так пусть вернёт деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел.
Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», — приводит слова Крикунова Sport24.
Ранее Гашек опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал высказывание российской теннисистки Светланы Кузнецовой в адрес его соотечественницы теннисистки Петры Квитовой. Квитова поддержала заявление первой ракетки мира Иги Свёнтек о том, что россиян не следовало допускать к теннисным турнирам. В ответ на это Кузнецова призвала Квитову не связывать спорт с политикой и заявила, что её удивили слова чешки.
- 12 апреля 2023
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