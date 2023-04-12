Крикунов — о Гашеке: пусть вернёт деньги, которые получал в России, если он так озлоблен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал неоднократную критику от бывшего голкипера Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.

«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нём, и всё равно так обозлён. Ну так пусть вернёт деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел.

Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», — приводит слова Крикунова Sport24.

Ранее Гашек опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал высказывание российской теннисистки Светланы Кузнецовой в адрес его соотечественницы теннисистки Петры Квитовой. Квитова поддержала заявление первой ракетки мира Иги Свёнтек о том, что россиян не следовало допускать к теннисным турнирам. В ответ на это Кузнецова призвала Квитову не связывать спорт с политикой и заявила, что её удивили слова чешки.