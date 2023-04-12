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«Новое поколение приближается». Малкин — о неудачной игре «Питтсбурга»

«Новое поколение приближается». Малкин — о неудачной игре «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после неожиданного поражения от «Чикаго Блэкхоукс» (2:5) рассказал о проблемах своей команды.

«Я думаю, что мы очень старались. Мы пробовали всё. Знаете, я стараюсь играть усердно в каждой игре. Но в лиге много молодых хоккеистов, которые сильно играют. Новое поколение приближается», — приводит слова Малкина Hockey Feed.

Напомним, перед заключительным матчем регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отстаёт на одно очко от своего соперника в борьбе за место в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс». В заключительном матче регулярки «пингвины» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 14 апреля в 2:00 мск). «Айлендерс» примут дома «Монреаль Канадиенс».

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