«Новое поколение приближается». Малкин — о неудачной игре «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после неожиданного поражения от «Чикаго Блэкхоукс» (2:5) рассказал о проблемах своей команды.

«Я думаю, что мы очень старались. Мы пробовали всё. Знаете, я стараюсь играть усердно в каждой игре. Но в лиге много молодых хоккеистов, которые сильно играют. Новое поколение приближается», — приводит слова Малкина Hockey Feed.

Напомним, перед заключительным матчем регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отстаёт на одно очко от своего соперника в борьбе за место в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс». В заключительном матче регулярки «пингвины» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 14 апреля в 2:00 мск). «Айлендерс» примут дома «Монреаль Канадиенс».