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«Дальше — рутина». Сергей Фёдоров оценил очередной выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина

«Дальше — рутина». Сергей Фёдоров оценил очередной выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог победной серии со СКА (4-2) и оценил очередной выход москвичей в финал Кубка Гагарина.

«Огромная работа, огромное самопожертвование, это воля, характер – на команду. Много вещей, которые важны. Мы вышли в финал, мы добились этого, дальше – рутина. До полуночи порадуемся, а дальше – новый рабочий день.

Все быстрые шайбы всегда помогают, сбивают ритм сопернику. «Ак Барс»? Мобильная, мастеровитая команда, хорошо обороняется», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.

ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

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