«Дальше — рутина». Сергей Фёдоров оценил очередной выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог победной серии со СКА (4-2) и оценил очередной выход москвичей в финал Кубка Гагарина.
«Огромная работа, огромное самопожертвование, это воля, характер – на команду. Много вещей, которые важны. Мы вышли в финал, мы добились этого, дальше – рутина. До полуночи порадуемся, а дальше – новый рабочий день.
Все быстрые шайбы всегда помогают, сбивают ритм сопернику. «Ак Барс»? Мобильная, мастеровитая команда, хорошо обороняется», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.
ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
- 12 апреля 2023
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
20:41
-
20:24
-
20:16
-
20:01
-
19:43
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:38
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:13
-
16:04
-
15:49