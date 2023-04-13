Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист: никто не может винить Кросби, Малкина и Летанга в непопадании в плей-офф

Журналист: никто не может винить Кросби, Малкина и Летанга в непопадании в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен, комментируя первое за 17 лет непопадание «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ, назвал несколько причин для позитива в контексте ближайшего будущего команды, среди которых уверенная, несмотря на возраст, игра трио лидеров команды Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга.

«У «Пингвинз» всё ещё есть Кросби, Малкин и Летанг, и, пока они есть, пока эти трое играют хорошо, у них («Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») будет шанс. Никто не может винить Кросби, Малкина и Летанга в непопадании в плей-офф в этом сезоне. Кросби ведёт за собой «Пингвинз» с 91 очком в 81 игре. Малкин — второй с 83 очками в 81 игре. Летанг, несмотря на пропуск 18 игр из-за травмы, имеет 39 очков в 63 играх. Они до сих пор решают, и до тех пор, пока они делают это, «Пингвинз» будут претендовать на место в плей-офф», — написал Розен в своей статье на NHL.com.

Материалы по теме
В плей-офф НХЛ определены все участники! Кто с кем сыграет в первом раунде? Онлайн
Live
В плей-офф НХЛ определены все участники! Кто с кем сыграет в первом раунде? Онлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023