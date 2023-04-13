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Главный тренер «Далласа»: мы хотим сохранить шансы на победу в дивизионе

Главный тренер «Далласа»: мы хотим сохранить шансы на победу в дивизионе
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал победу своей команды над «Сент-Луис Блюз» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ этой ночью.

«Важная победа. Мы хотим продолжать оказывать давление на «Колорадо» и сохранять наши шансы на победу в дивизионе. И, вы знаете, именно эта цель и стояла перед нами в этой выездной серии — хорошо сделать свою работу и выиграть два матча. Мы это сделали, и очевидно, что игра в большинстве была одним из главных факторов сегодня вечером», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

На данный момент «звёзды» лидируют в Центральном дивизионе со 106 очками, опережая «Колорадо» на одно очко, однако у «лавин» игра в запасе.

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