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Президент ЦСКА рассказал о минусах перекрёстного плей-офф КХЛ

Президент ЦСКА рассказал о минусах перекрёстного плей-офф КХЛ
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался по поводу недостатков формата перекрёстного плей-офф в КХЛ.

«Моё отношение к этому предложению сложное. Мы понимаем, что увеличится формат перелётов, будет меньше сроков на восстановление. Но если такое решение будет принято, то этот вариант можно попробовать», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Перекрёстный формат плей-офф предполагает, что клубы Восточной и Западной конференций КХЛ смогут встретиться друг с другом на ранних стадиях плей-офф, а не только в финале Кубка Гагарина.

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