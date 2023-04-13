Президент ЦСКА рассказал о минусах перекрёстного плей-офф КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался по поводу недостатков формата перекрёстного плей-офф в КХЛ.

«Моё отношение к этому предложению сложное. Мы понимаем, что увеличится формат перелётов, будет меньше сроков на восстановление. Но если такое решение будет принято, то этот вариант можно попробовать», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Перекрёстный формат плей-офф предполагает, что клубы Восточной и Западной конференций КХЛ смогут встретиться друг с другом на ранних стадиях плей-офф, а не только в финале Кубка Гагарина.