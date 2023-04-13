Президент ЦСКА: хотим видеть программу регулирования службы хоккеистов в армии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о стратегии развития КХЛ, о неотъезде молодых хоккеистов в Северную Америку и коснулся вопроса регулирования службы хоккеистов в армии.

«В вопросе стратегии развития обсудили тезисы увеличения прибыли клубов, посещаемости. Лига предъявила стратегические документы о развитии. ЦСКА одобрил и привнёс свои пункты. Хотим рассмотреть вопросы о внесении в эту стратегию программы по неотъезду наших молодых хоккеистов в Северную Америку. Сейчас лига предложила инструменты, касающиеся вывода лимитированного хоккеиста на один год ниже. ЦСКА выступает за то, чтобы этого не было. Для нас первично сохранить хоккеиста на три-шесть лет по контракту.

Хотим видеть программу регулирования службы хоккеистов в армии, чтобы это было понятно и соответствовало закону России. Возможно, к этому закону можно рассмотреть поправки или дополнения, которые относятся к профессиональным хоккеистам. Также хотим видеть урегулирование моментов, связанных с возрождением института профсоюзов, и пунктов о взаимодействиях с агентами», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.