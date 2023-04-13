Плющев: когда идёт сражение кость в кость, Гусеву сложно себя реализовать

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о влиянии вывода Никиты Гусева из состава СКА на игру армейцев.

«Влияет ли на коллектив, когда от лидера неожиданно отказываются? Когда СКА дал шанс Гусеву себя реанимировать, я сказал, что он немного не соответствует той игре, которую проповедуют армейцы. И ему тяжело будет вписаться. В чемпионате Никита в некоторых матчах себя неплохо показывал, в том числе и в большинстве. Но когда идёт сражение кость в кость, где следует показывать бойцовский характер, ему сложно себя реализовать. А то, что его вывели из состава, — это не ко мне. Надо знать внутреннюю кухню», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Гусев в плей-офф сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.