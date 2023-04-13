Спортдиректор СКА: «Лада» заслуживает играть в КХЛ
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Спортивный директор СКА Рафик Якубов отреагировал на возвращение «Лады» в КХЛ.
«Очень сильно рад этому событию. «Лада» заслуживает играть в КХЛ. У тольяттинского клуба хорошие традиции и преданные болельщики», — приводит слова Якубова Metaratings.ru.
Напомним, на сегодняшнем совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.
Помимо этого, лига сообщила о намерении проводить перекрёстный плей-офф, начиная со второго раунда Кубка Гагарина — 2024, а также о сохранении двухочковой системы начисления очков.
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