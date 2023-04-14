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Форвард «Трактора» назвал главного геймера в команде

Форвард «Трактора» назвал главного геймера в команде
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Форвард «Трактора» Никита Тертышный в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, в какие компьютерные игры играют его одноклубники.

«Играем ли ещё с Кравцовым в Fortnite? Когда Виталик был тут, играли вместе, подключали ребят, там был К’Андре Миллер, ещё был паренёк. В этом году времени нет, играем с друзьями из России. У Виталия непростой сезон был, я к нему с играми не лез. Может быть, позже команда соберётся, посмотрим.

С партнёрами в PUBG играем. Самый заядлый геймер в команде — Антон Бурдасов, он в CS играет, у него даже команда есть, очень профессионально подходит, а в его команде Марсель Шолохов», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:

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