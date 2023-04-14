Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Всё руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания в плей-офф

Всё руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил об освобождении от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора. Об этом сегодня сообщила компания Fenway Sports Group, владеющая «пингвинами».

Во время этих перестановок управленческие обязанности по хоккейным операциям будут разделены между нынешним директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком по хоккейным операциям Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан также будет помогать во время перестановок.

Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Это всего второй раз с тех пор, как Сидни Кросби дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, когда «Пингвинз» не вышли в плей-офф.

Материалы по теме
Малкина и Кросби подвели ужасные менеджеры. Почему «Питтсбург» пролетел мимо плей-офф НХЛ
Малкина и Кросби подвели ужасные менеджеры. Почему «Питтсбург» пролетел мимо плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023