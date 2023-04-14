В «Питтсбурге» прокомментировали отставку всего руководства

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте выпустил заявление по случаю увольнения президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.

«Мы благодарны Брайану, Рону и Крису за их вклад в организацию в течение последних двух сезонов, но мы считаем, что команда выиграет от нового руководства по хоккейным операциям. Хотя этот сезон разочаровал, мы верим в наших игроков. Цель — борьба за Кубок Стэнли — не изменилась», — говорится в сообщении.

Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф. «Пингвинз» заняли девятое место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 82 матчах и на два очка отстав от восьмой «Флориды Пантерз».