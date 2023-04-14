Генменеджер «Сент-Луиса» объявил об изменениях в тренерском штабе «Блюз»
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Президент и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг объявил о том, что двое помощников главного тренера Крэйга Берюбе покинут команду.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, речь идёт о Крэйге Мактавише и Майке ван Рине.
Мактавиш присоединился к тренерскому штабу «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне. До этого он работал ассистентом в «Нью-Йорк Рейнджерс», а также с 2000 по 2009 год возглавлял «Эдмонтон Ойлерз».
Ван Рин проработал в штабе «Блюз» с мая 2018 года, до этого тренировав в низших североамериканских лигах.
Напомним, в текущем сезоне «Сент-Луис» набрал 81 очко, заняв шестое место в Центральном дивизионе НХЛ, и не попал в плей-офф. В феврале команду покинул её многолетний лидер россиянин Владимир Тарасенко.
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