Фото: хоккейный фанат из Австрии попросил Михаила Мальцева прислать автограф по почте

Российский нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев, выступающий в данный момент за фарм-клуб «Колорадо Иглз» в АХЛ, в своём телеграм-канале рассказал о забавном письме, которое он получил накануне от одного из болельщиков.

«Дорогой мистер Мальцев!

Я хоккейный энтузиаст из Австрии, и я начал собирать частный архив.

Чтобы создать этот архив, мне нужны карточки с автографом игроков.

В моём архиве уже 1600 игроков, включая многих великих хоккеистов, таких как Ленни МакДональд, Бобби Халл, Марио Лемье, Уэйн Гретцки, Бобби Кларк, Ги Лефлёр, Генри Ричард, Фил Эспозито, Жан Беливо, Горди Хоу и другие, но, к сожалению, вас до сих пор не хватает в моём архиве, ещё одного великого игрока.

Для нас, фанатов хоккея из Европы, единственный способ решить этот вопрос — это почта, и зачастую очень дорогая.

Я знаю, что вы очень заняты и отвечаете на много просьб по автографам.

Я надеюсь, для вас нет проблем в том, что я написал вам через «Иглз», но, к сожалению, я не вижу другого способа получить подписанную карточку.

Прилагаю одну карточку с изображением вас в свитере «Нью-Джерси Дэвилз», а также конверт с правильным адресом и почтовыми расходами для возврата.

Я надеюсь, вас не затруднит подписать эту карточку и отослать мне обратно.

Большое вам спасибо, и я желаю вам и вашей семье и организации «Иглз» всяческого успеха и в особенности здоровья, и я прошу извинить меня за мой плохой английский.

Ваш фанат», — написал болельщик.

Сам хоккеист весело прокомментировал данное обращение:

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ. Результативными действиями российский нападающий не отметился.