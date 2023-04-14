Главный тренер «Айлендерс» ответил на вопрос об участии Романова в первом матче плей-офф

Обозреватель издания The Athletic Кевин Курц сообщил новые подробности о восстановлении российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова.

«Категорическое «нет» от Лэйна Ламберта (главный тренер «островитян». — Прим. «Чемпионата»), когда его спросили, будет ли Алекс Романов готов к первой игре (плей-офф. — Прим. «Чемпионата»). Никакой дополнительной информации о том, когда он будет доступен, но Романов продолжает кататься самостоятельно», — написал Курц в социальных сетях.

Напомним, Романов пропустил последние пять матчей «Айлендерс» из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 76 матчах за «островитян», в которых набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+14».