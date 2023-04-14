Агент Тренина объяснил, почему хоккеист надел радужный свитер

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, назвал причину, по которой его подопечный надел радужный свитер перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ) 6 апреля.

«У Якова другая ситуация, чем у других игроков. У него был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно. Но в клубе сказали: «Не будет Якова Тренина — не будет и матча». В тяжёлой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста. В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг. В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него.

Яков не побоялся давления в России? Это у нас говорят, что такие акции в поддержку ЛГБТ. А там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили. Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, помимо Тренина, радужный джерси также надел другой россиянин «Нэшвилла» — Егор Афанасьев.