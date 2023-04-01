«Надеюсь, что мой выбор уважают». Кузьменко — об отказе надевать свитер в поддержку ЛГБТ

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко прокомментировал своё решение не надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообществ на разминку перед матчем с «Калгари» (4:5 ОТ).

«Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что мой выбор тоже уважают», — цитирует Кузьменко журналист Томас Дрэнс в своём аккаунте в соцсети.

На вопрос, связано ли это решение с его семьёй, Кузьменко ответил: «Без комментариев».

Ранее главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет перед матчем заявил, что уважает решение Кузьменко и не станет вникать в его подробности. В матче с «Калгари» Кузьменко отметился результативной передачей при голе в большинстве Элиаса Петтерссона. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 69 (37+32) очков в 74 матчах. 27-летний нападающий является лучшим снайпером «Ванкувера».